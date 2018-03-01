Возмущенные рыбаки пришли посмотреть в глаза прокуроров

Рыбаки четырех предприятий собрались и провели под областной прокуратурой мирную акцию «Стоп-коррупции». Эти рыбаки занимаются промышленным выловом водных биоресурсов в Днестровском лимане.

Цель данной акции – обратить внимание на браконьерство, существующее в Днестровском лимане и на противоправные действия, а также бездействия ответственных должностных лиц. Рыбаки выступают с заявлением об остановке коррупции, а также против действий начальника управления Госагентства рыбного хозяйства в Одесской области Сергея Юрчука. Рыбаки считают, что вред государству можно оценить в сумму приблизительно 25 миллионов гривен.

«Из-за браконьерства, рыбакам ограничен доступ к лиману, а для нас это основной заработок. Из-за этого многие семьи остались без хлеба. Наше правительство всегда очень занято, но только не своим народом», — отметили участники акции.

Аналогичные акции уже проводились и ранее, но к общему знаменателю так и не пришли. Ситуация заходит в тупик и уже пребывает на грани конфликта. Хотя до этого уже были обращения протестующих к главе Госагентства рыбного хозяйства Украины, а затем и к Министерству аграрной политики.