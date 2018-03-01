Собачий марш

Ряд волонтёрских организаций Одессы стали инициаторами проведения первого в городе Марша спасённых собак. Марш состоялся 25 марта. Его участники стартовали на улице Дерибасовской, прошли до Оперного театра, а далее к памятнику Дюку де Ришелье.

«Цель нашей акции – объединить людей, которые выступают за идею добра и гуманного отношения к животным.

С нами идут хозяева породистых и беспородных собак, одесситы, у которых собак нет вообще, но они все понимают, что животное – это мера ответственности человека. Если мы собаку приручили, значит мы за неё в ответе.

Любое живое существо нуждается в любви, в собственном доме, и чтобы её не обижали.

Мы против жестокого обращения с животными», — рассказала волонтёр Юлия Игнатенко.