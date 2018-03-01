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  • Просмотров: 222
  • Дата: Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40

Собачий марш

Категория: Фоторепортаж


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Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
Собачий марш
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Ряд волонтёрских организаций Одессы стали инициаторами проведения первого в городе Марша спасённых собак. Марш состоялся 25 марта. Его участники стартовали на улице Дерибасовской, прошли до Оперного театра, а далее к памятнику Дюку де Ришелье.

«Цель нашей акции – объединить людей, которые выступают за идею добра и гуманного отношения к животным.

С нами идут хозяева породистых и беспородных собак, одесситы, у которых собак нет вообще, но они все понимают, что животное – это мера ответственности человека. Если мы собаку приручили, значит мы за неё в ответе.

Любое живое существо нуждается в любви, в собственном доме, и чтобы её не обижали.

Мы против жестокого обращения с животными», — рассказала волонтёр Юлия Игнатенко.


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Собачий марш

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