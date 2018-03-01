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  • Дата: Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40

На улицах Одессы танцуют сиртаки

Категория: Фоторепортаж


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На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
На улицах Одессы танцуют сиртаки
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Сегодня, 27 марта, в Одессе прошли торжественные мероприятия в честь Дня независимости Греции.

На мероприятии присутствовал мэр города Геннадий Труханов, представители областного и городского совета, а также генеральный консул Греческой республики.

Мэр города поздравил Грецию с Днём независимости и пожелал Одессе дальнейшего плотного сотрудничества с республикой.

«Наши страны, наш город с Грецией связывает история и мы как наследники обязаны её продолжать. Главным историческим событием станет завершение строительства греческого парка, но это не единственный совместный проект. Я уверен, что наша дружба будет крепнуть и продолжаться», — сказал мэр Одессы.


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На улицах Одессы танцуют сиртаки

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