На улицах Одессы танцуют сиртаки

Сегодня, 27 марта, в Одессе прошли торжественные мероприятия в честь Дня независимости Греции.

На мероприятии присутствовал мэр города Геннадий Труханов, представители областного и городского совета, а также генеральный консул Греческой республики.

Мэр города поздравил Грецию с Днём независимости и пожелал Одессе дальнейшего плотного сотрудничества с республикой.

«Наши страны, наш город с Грецией связывает история и мы как наследники обязаны её продолжать. Главным историческим событием станет завершение строительства греческого парка, но это не единственный совместный проект. Я уверен, что наша дружба будет крепнуть и продолжаться», — сказал мэр Одессы.