На сцене - мир старой Молдаванки

На сцене Одесского русского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе Исака Бабеля «Закат». Первая постановка спектакля была осуществлена в 1927 году, при непосредственном участии автора. Затем последовал долгий период забвения пьесы, поставить которую снова смогли только в 1988 году. Спектакль был успешный, и долго был в репертуаре. И вот новая постановка, которую осуществила нынешний директор русского театра Елена Пушкина. А ассистировал ей в этом исполнитель главной роли Менделя Крика народный артист Украины Олег Школьник. В спектакле использована музыка композитора Александра Журбина. Действие пьесы происходит в 1913 году в Одессе, зрителей ждёт встреча с легендарным миром старой Молдаванки и его обитателями – биндюжниками, торговцами, музыкантами, налётчиками из банды Бени Крика и прочим пёстрым одесским людом.