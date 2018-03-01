Для чего школе забор?

Депутат Одесского горсовета Василий Иеремия обратился к мэрии с запросом оградить школу №122, где 19 января текущего года произошла перестрелка с погибшими и раненными, утроенная Валентином Дорошенко. Депутат отметил, что тогда чудом не пострадали дети, так как был выходной.

«Директор давно обращается с требованием оградить территорию школы. Рядом «Новый рынок», автостанция, зона ожидания автобусов. В итоге детей не выпускают во двор», — отметил он.

Мэр дал поручение разработать проект вице-мэру Петру Рябоконю и согласовать с местными жителями и родителями детей.