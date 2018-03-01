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  • Просмотров: 237
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Для чего школе забор?

Категория: Фоторепортаж


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Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
Для чего школе забор?
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Депутат Одесского горсовета Василий Иеремия обратился к мэрии с запросом оградить школу №122, где 19 января текущего года произошла перестрелка с погибшими и раненными, утроенная Валентином Дорошенко. Депутат отметил, что тогда чудом не пострадали дети, так как был выходной.

«Директор давно обращается с требованием оградить территорию школы. Рядом «Новый рынок», автостанция, зона ожидания автобусов. В итоге детей не выпускают во двор», — отметил он.

Мэр дал поручение разработать проект вице-мэру Петру Рябоконю и согласовать с местными жителями и родителями детей.


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Для чего школе забор?

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