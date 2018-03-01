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  • Дата: Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54

Городское девичье училище

Категория: Фоторепортаж


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Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
Городское девичье училище
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Здание Городского девичьего училища на Старопортофранковской, признанного памятником архитектуры местного значения, ожидает комплексная реставрация.

В здании, построенном в конце XIX века, сегодня функционирует Одесская общеобразовательная школа №26. Ранее здесь располагалось Городское девичье училище.

В ближайшее время будет объявлен победитель тендера на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Подрядная организация, выигравшая тендер, сможет приступить к работам после официального объявления победителя тендерной процедуры и подписания договора.

Так, планируется выполнить ремонт кровли здания, ремонт и реставрацию фасада с воссозданием различных архитектурных элементов. Предусмотрены замена дверных и оконных блоков, ремонт спортивной площадки и ограждения здания. Кроме того, благоустроят пришкольную территорию с заменой наружного освещения и озеленением.


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Городское девичье училище

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