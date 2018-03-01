Здание Городского девичьего училища на Старопортофранковской, признанного памятником архитектуры местного значения, ожидает комплексная реставрация.

В здании, построенном в конце XIX века, сегодня функционирует Одесская общеобразовательная школа №26. Ранее здесь располагалось Городское девичье училище.

В ближайшее время будет объявлен победитель тендера на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Подрядная организация, выигравшая тендер, сможет приступить к работам после официального объявления победителя тендерной процедуры и подписания договора.

Так, планируется выполнить ремонт кровли здания, ремонт и реставрацию фасада с воссозданием различных архитектурных элементов. Предусмотрены замена дверных и оконных блоков, ремонт спортивной площадки и ограждения здания. Кроме того, благоустроят пришкольную территорию с заменой наружного освещения и озеленением.