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  • Просмотров: 551
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Трасса здоровья взмывает ввысь

Категория: Фоторепортаж


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Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
Трасса здоровья взмывает ввысь
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Рабочие продолжают выполнять подготовительный этап работ по строительству велопешеходной эстакады на Трассе здоровья, в районе 10 станции Б-фонтана.

Рабочие уже частично разобрали подпорные стены и подготовили площадки для бурения скважин и дальнейшего устройства буронабивных свай.

Также в рамках строительства эстакады демонтировали сооружения некапитального характера, попадающих в зону строительства эстакады.

Отметим, согласно календарному плану строительство займет 3 месяца. 28 мая должны начаться работы по благоустройству территории и обустройству уличного освещения.

На данный момент Трасса здоровья расположена от Ланжерона до Аркадии, где прерывается на участке от 7-й до 10-й станций Большого Фонтана.


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Трасса здоровья взмывает ввысь

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