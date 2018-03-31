Трасса здоровья взмывает ввысь

Рабочие продолжают выполнять подготовительный этап работ по строительству велопешеходной эстакады на Трассе здоровья, в районе 10 станции Б-фонтана.

Рабочие уже частично разобрали подпорные стены и подготовили площадки для бурения скважин и дальнейшего устройства буронабивных свай.

Также в рамках строительства эстакады демонтировали сооружения некапитального характера, попадающих в зону строительства эстакады.

Отметим, согласно календарному плану строительство займет 3 месяца. 28 мая должны начаться работы по благоустройству территории и обустройству уличного освещения.

На данный момент Трасса здоровья расположена от Ланжерона до Аркадии, где прерывается на участке от 7-й до 10-й станций Большого Фонтана.