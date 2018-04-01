Роскошная архитектура медицинского университета

В Южной Пальмире сосредоточено множество научных и образовательных учреждений. Одним из самых известных вузов страны, является Одесский национальный медицинский университет или ОНМедУ. Изначально он был одним из факультетов Новороссийского университета (1900 год). Его появлению активно способствовал сильнейший отечественный ученый-хирург Н.И. Пирогов. Но уже после революции – в 1922 году, он стал автономным Одесским медицинским институтом.

На сегодняшний день ОНМедУ состоит из 8 факультетов. При вузе функционирует 3 музея – исторический, патологоанатомический и анатомический.

Главный корпус для ОНМедУ, тогда еще новообразованного медицинского факультета Новороссийского университета, был построен Николаем Константиновичем Толвинским. Это – известнейший русский архитектор польского происхождения. Главный корпус ОНМедУ роботы Толвинского – это роскошное трехэтажное здание, занявшее ровно треть длины всей Ольгиевской улицы. Если смотреть на план здания, то сверху оно имеет вид гигантской, двухсторонней буквы «Ш», в которой средняя палочка немного потолстела и закруглилась. Дело в том, что именно в этом месте расположен главный лекционный зал, имеющий размер «небольшого» театрального зала с кафедрой и доской вместо сцены. Центральная выпирающая часть – это вход, выполненный в типичном нео-классическом стиле. Гигантские арочные двери и пара окон по бокам «утоплены» в гигантские полу-колонны, а окна на втором и третьем этажах «прикрыты» четырьмя колонами ионического ордера.

Другие здания ОНМедУ, в том числе и морфологический корпус, были построены еще в 1846 году архитектором Ф.К.Боффо. До образования медицинского факультета они использовались в качестве зерновых складов, поэтому лишены каких бы то ни было архитектурных излишеств. Но именно в морфологическом корпусе сегодня находится один из самых эффектных экскурсионных объектов Одессы – Музей анатомии ОНМедУ.