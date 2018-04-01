Посту №1 - полвека

Возле памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы состоялась торжественная линейка, посвященная 50-летию несения вахты памяти и открытие поста №1. Ежегодно лучшие ученики одесских школ стоят в карауле у Вечного огня.

На празднике присутствовали представители городской власти, мэр Одессы, военнослужащие – участники антитеррористической операции на востоке Украины, руководители общеобразовательных учебных заведений города и школьники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил присутствующих с праздником, пожелал мирного неба и рассказал, что когда-то сам был воспитанником поста №1.

«Когда-то будучи учеником одесской школы, я был здесь в качестве часового, поэтому я также знаю все трудности и все нюансы этой службы, несения вахты. Я рад, что когда-то мне доверила школа, я возглавлял почетную вахту, был командиром вахты от своей школы. Это действительно является моей гордостью. Я считаю, что те ребята, которым посчастливилось, а это более 80 тысяч одесских школьников, побывать здесь, запомнят это на всю жизнь и совершенно по-другому будут относиться к этой территории и к этому месту. Это действительно необходимо пройти и прочувствовать», — прокомментировал Геннадий Труханов.

К памятнику Неизвестному матросу ребята возложили алые гвоздики, как символ вечной памяти о героях, отдавших свою жизнь за Украину и Одессу. А также минутой молчания почтили память героев Небесной сотни.

За примерное несение Почетной вахты памяти на посту №1 лучшие Почетные караулы школ города получили награды от городского головы.

Напомним, первая вахта в Одессе заступила на пост на Аллее Славы в 1968 году, через восемь лет после открытия памятника Неизвестному Матросу.