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Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь

Категория: Фоторепортаж


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Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь
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7 апреля на центральной улице Одессы традиционно представят пасхальную реконструкцию. Одесситы и гости города смогут воочию увидеть последние часы жизни Иисуса Христа.

Римский лагерь, который будет функционировать до субботы, уже разбили на Дерибасовской. Там все желающие смогут ознакомиться с бытом римских легионеров. На данный момент там находятся реконструкторы из Одессы и Днепра, но к вечеру к ним присоединятся коллеги из Чехии и Румынии.

Как рассказал вице-президент благотворительного фонда «Добрый Самарянин» Денис Сердиченко, традиционная пасхальная реконструкция в этом году будет проходить на Дерибасовской и состоять из 6 полноценных сцен. Начнется шествие на углу улицы Екатерининской, а закончится — на пересечении Дерибасовской и Преображенской, где установят сцену и проведут праздничный концерт.


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Римляне «захватили» Дерибасовскую и разбили лагерь

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