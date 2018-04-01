Автомобиль - надежнее дрона!

Одесское отделение «Укрпочты» получило 15 новых автомобилей. Еще столько же машин ожидают получить в ближайшее время.

Представители компании говорят, новые Citroën должны улучшить уровень курьерской доставки по городу. Помимо автомобилей, одесское отделение получило и пять новых грузовиков.

«Наши старые машины, которые раньше ездили по городу и часто ломались, будут уходить на второй план. Из двух-трёх машин будет собираться более-менее рабочий автомобиль и удаляться, наверное, куда-нибудь на старый, не очень важный маршрут. Почему? Потому что в области еще не везде хорошие дороги», — рассказал и. о. директора Одесской дирекции ПАО «Укрпочта» Сергей Дрозд.

Отметим, за последние полгода «Укрпочта» закупила в автопарк более 200 машин.