 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Вчера, 20:20
Вчера, 20:20

Автомобиль - надежнее дрона!

Категория: Фоторепортаж


prev

Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
Автомобиль - надежнее дрона!
next

Одесское отделение «Укрпочты» получило 15 новых автомобилей. Еще столько же машин ожидают получить в ближайшее время.

Представители компании говорят, новые Citroën должны улучшить уровень курьерской доставки по городу. Помимо автомобилей, одесское отделение получило и пять новых грузовиков.

«Наши старые машины, которые раньше ездили по городу и часто ломались, будут уходить на второй план. Из двух-трёх машин будет собираться более-менее рабочий автомобиль и удаляться, наверное, куда-нибудь на старый, не очень важный маршрут. Почему? Потому что в области еще не везде хорошие дороги», — рассказал и. о. директора Одесской дирекции ПАО «Укрпочта» Сергей Дрозд.

Отметим, за последние полгода «Укрпочта» закупила в автопарк более 200 машин.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Автомобиль - надежнее дрона!

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 