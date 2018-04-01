В поликлинику? С удовольствием!

Именно таким стал приход 6 апреля воспитанников детского сада № 267 в детскую городскую поликлинику № 6 (академика Филатова 7а). Эта поликлиника может похвастаться не только своим заботливым и квалифицированным коллективом во главе с главврачом Сергеем Горищаком внедряющим новые методики (так, в частности, в поликлинике действует программа предварительной записи на прием к врачу через Интернет, что позволяет избавиться от очередей), прекрасно отремонтированным зданием (которое до этого 38 лет не ремонтировалось!), но и великолепной детской площадкой, ставшей местом притяжения для всех детей в округе. Спортивный праздник для малышей подготовили сотрудники поликлиники, которые также провели свой флешмоб с разноцветными лентами. Все «веселые старты», как и положено, закончились победой дружбы, и потому подарки, красивые надувные шары и угощенье получили все участники спортивного праздника.