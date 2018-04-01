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Благоустроят бульвар имени живого классика

Категория: Фоторепортаж


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Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
Благоустроят бульвар имени живого классика
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На заседании управления архитектуры и градостроительства Одесского горсовета состоялось заседание Консультативного совета по вопросам планирования территорий города.

На нем рассмотрели проект капитального ремонта бульвара Жванецкого и последующее его благоустройство. Предлагается на первом этапе работ заменить теплосети, укрепить подпорную стенку, провести противооползневые работы и только затем приступать к благоустройству бульвара. Планируется создание велосипедной дорожки и масштабное озеленение. Также установят 70 антивандальных скамеек и 50 торшеров-светильников, стилизованных под старину и отлитых из чугуна.


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Благоустроят бульвар имени живого классика

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