Благоустроят бульвар имени живого классика

На заседании управления архитектуры и градостроительства Одесского горсовета состоялось заседание Консультативного совета по вопросам планирования территорий города.

На нем рассмотрели проект капитального ремонта бульвара Жванецкого и последующее его благоустройство. Предлагается на первом этапе работ заменить теплосети, укрепить подпорную стенку, провести противооползневые работы и только затем приступать к благоустройству бульвара. Планируется создание велосипедной дорожки и масштабное озеленение. Также установят 70 антивандальных скамеек и 50 торшеров-светильников, стилизованных под старину и отлитых из чугуна.