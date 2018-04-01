«Дикую» часть дендропарка Победы – благоустроят

Комплексное благоустройство Парка Победы в Одессе ведется с 2014 года. Однако оно не затрагивало северную часть дендропарка.

Для продолжения работ по благоустройству управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета был объявлен тендер на выполнение работ по капитальному ремонту территории дендропарка Победы в Одессе.

Согласно проектной документации планируется благоустройство территории парка общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, большая часть из которых расположена в северной части дендропарка.

Так, в парке будут обустроены пешеходные дорожки и аллеи (как в асфальтобетонном, так и в плиточном покрытии).

Предусмотрена также укладка тактильных плит и установка 91-ой скамейки, которые укомплектованы урнами.

Проект предполагает обустройство новых газонов, при этом существующие зеленые насаждения при проведении работ не пострадают.

Кроме того, будет восстановлено наружное освещение, установят 296 новых опор со светильниками.