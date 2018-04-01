Проспект Шевченко – выровняют

Стартовала реконструкция проспекта Шевченко. В рамках работ планируют выровнять поворот напротив Дворца спорта.

Напомним, инициатором изменения этого участка проспекта Шевченко стал мэр Геннадий Труханов, который как-то раз сам попал в ДТП на повороте. На реконструкцию потратят более 16 миллионов гривен.

В соответствии с проектом, там планируют перенести расположение троллейбусной остановки и срезать часть тротуара, изменив таким образом опасное закругление и улучшив обзорность. На завершающем этапе вдоль дороги установят пешеходное ограждение перильного типа.

Также планируют реконструировать участок от Дворца спорта до площади 10 Апреля.