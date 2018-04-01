Муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова пригласил провести неспешные выходные в международный День медленного искусства — Slow Art Day.

По статистике, посетитель, приходя в музей или галерею, старается осмотреть как можно больше работ. Организаторы же акции «День медленного искусства» хотят донести до зрителя мысль о том, что художественные произведения требуют более глубокого и неспешного изучения.

День медленного искусства проводится уже в десятый раз, и в этой акции принимают участие музеи и галереи всего мира. Каждый присоединившийся музей или галерея, выбирает до 5 работ, которые предлагается для осмотра посетителям. В течение часа зритель может осмотреть мини-экспозицию, обдумать работы, обсудить с друзьями или представителями музея.

В музее личных коллекций имени А.В. Блещунова, посетителям предложено разгадать секреты прекрасной «Дамы в тюрбане», вернувшейся после реставрации.