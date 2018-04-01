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  • Просмотров: 73
  • Дата: Вчера, 21:35
Вчера, 21:35

День медленного искусства

Категория: Фоторепортаж


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День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
День медленного искусства
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Муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова пригласил провести неспешные выходные в международный День медленного искусства — Slow Art Day.

По статистике, посетитель, приходя в музей или галерею, старается осмотреть как можно больше работ. Организаторы же акции «День медленного искусства» хотят донести до зрителя мысль о том, что художественные произведения требуют более глубокого и неспешного изучения.

День медленного искусства проводится уже в десятый раз, и в этой акции принимают участие музеи и галереи всего мира. Каждый присоединившийся музей или галерея, выбирает до 5 работ, которые предлагается для осмотра посетителям. В течение часа зритель может осмотреть мини-экспозицию, обдумать работы, обсудить с друзьями или представителями музея.

В музее личных коллекций имени А.В. Блещунова, посетителям предложено разгадать секреты прекрасной «Дамы в тюрбане», вернувшейся после реставрации.


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День медленного искусства

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