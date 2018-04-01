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  • Просмотров: 54
  • Дата: Сегодня, 03:40
Сегодня, 03:40

Малыш, я рядом

Категория: Фоторепортаж


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Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
Малыш, я рядом
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В Одессе, как и в других городах Украины прошел первый в истории Украины флешмоб и марш в защиту детей, пострадавших от домашнего насилия, под общим названием «Малыш, я рядом». Некоторые участники акции заклеили себе рот скотчем, чтобы передать весь ужас состояния ребенка, который становится жертвой насилия в собственной семье, и даже не имеет возможности пожаловаться. После молчаливого флешмоба с фотографиями детей жертв домашнего насилия участники марша прошли от памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре по улицам Одессы.


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Малыш, я рядом

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