В Одессе, как и в других городах Украины прошел первый в истории Украины флешмоб и марш в защиту детей, пострадавших от домашнего насилия, под общим названием «Малыш, я рядом». Некоторые участники акции заклеили себе рот скотчем, чтобы передать весь ужас состояния ребенка, который становится жертвой насилия в собственной семье, и даже не имеет возможности пожаловаться. После молчаливого флешмоба с фотографиями детей жертв домашнего насилия участники марша прошли от памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре по улицам Одессы.