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  • Дата: Вчера, 21:27
Вчера, 21:27

В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы
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Разработка проектной документации капитального ремонта уже завершена.

В рамках работ планируют усилить стены и фундамент здания отделения №4, заменить и утеплить кровлю, провести капремонт фасада, выполнить перепланировку корпуса в соответствии с современными нормами, обновить инженерные системы и благоустроить территорию.

После капремонта отделения №4 в него можно будет перевести отделения из расположенного рядом Циркульного корпуса. В данный момент часть этого корпуса аварийна и не эксплуатируется.

Очередным этапом реконструкции инфекционной больницы станет проведение ремонтно-реставрационных работ Циркульного корпуса.


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В Одессе сделают капремонт одного из отделений инфекционной больницы

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