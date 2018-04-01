На 10-й станции Большего Фонтана торжественно заложили капсулу времени

В Одессе между 8-й и 10-й станциями Большего Фонтана начали строить эстакаду, которая станет продолжением Трассы здоровья и соединит Аркадию с 10-ой станцией Фонтана. Мэр Одессы Геннадий Труханов заложил капсулу времени для потомков. Мероприятие привлекло внимание множества одесситов, среди которых оказалось немало молодежи, и тех, кто любит заниматься спортом. Многие не скрывали радости по поводу того, что Трасса здоровья станет еще длиннее. А городской голова отметил, что эстакада, в основном, и будет предназначена для представителей молодого поколения, чтоб там они с комфортом могли заниматься спортом.

«Это событие – поистине историческое для всей Одессы. Крайне важно создавать условия для занятий спортом, чтобы одесситы могли вести активный образ жизни, — отметил Геннадий Труханов. — Я хочу, чтобы мы вместе с вами порадовались тому хорошему, что происходит, тому, как совершенствуется наша спортивная инфраструктура. Сейчас мы боремся с такими проблемами, как алкоголизм и наркомания среди молодежи. И решить эту проблему может пропаганда здорового образа жизни. Наша задача – создать все условия для того, чтобы в Одессе было легко заниматься спортом».

После приветственных слов в сваю заложили капсулу времени для будущих поколений, на глубину 24 метра. Вскоре там построят одну из опор, которая будет держать эстакаду.