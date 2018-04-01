В Горсаду - Bookfest

Праздник книги стартовал на сцене ротонды, юные читатели пели, танцевали, декламировали, представляли литературно-музыкальные композиции, инсценировки и театрализации. На аллее Горсада сотрудники библиотек-филиалов провели встречи с одесскими писателями и их автограф-сессии, игровые викторины с клоунами, литературные конкурсы, кукольные представления, квест «Поход за сокровищами Горсада». Кроме них прошли мастер-классы по вышивке, вязанию, лепке, рисованию, оригами, изготовлению медовых свечек и другие.

Организатором фестиваля книги стала Централизованная библиотечная система для детей Одессы при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского горсовета.