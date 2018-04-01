Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон

Открытие спортивного сезона состоялось для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». По доброй традиции с наступлением теплых дней студенты со всех факультетов Одесской Юракадемии организовывают масштабный заезд на велосипедах, в котором вместе со студентами участвуют и члены преподавательского состава. После проведенного на берегу моря велозабега около 300 студентов Юракадемии и Юридического колледжа НУ «ОЮА» отправились на стадион «Черноморец» поддержать любимую команду.