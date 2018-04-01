 
Информация к новости
  • Просмотров: 28
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон

Категория: Фоторепортаж


prev

Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон
next

Открытие спортивного сезона состоялось для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». По доброй традиции с наступлением теплых дней студенты со всех факультетов Одесской Юракадемии организовывают масштабный заезд на велосипедах, в котором вместе со студентами участвуют и члены преподавательского состава. После проведенного на берегу моря велозабега около 300 студентов Юракадемии и Юридического колледжа НУ «ОЮА» отправились на стадион «Черноморец» поддержать любимую команду.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Студенты Одесской Юракадемии открыли спортивный сезон

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 