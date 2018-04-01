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  • Просмотров: 328
  • Дата: Вчера, 22:00
Вчера, 22:00

На Фонтане скоро запоет Муэдзин?

Категория: Фоторепортаж


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На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
На Фонтане скоро запоет Муэдзин?
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На Фонтане на улице Баштанной возле очередной высотной «Жемчужины» строят мечеть. Стенда с информацией о строительстве нет, но рабочие в один голос сообщают, что это именно мечеть. Судя по готовности на данный момент — это будет первая полноценная по архитектуре мечеть с башнями-минаретами, обращенная, к тому же, задней стеной прямо на Мекку, как требуют традиции.

Что примечательно, в ста метрах от мечети строится христианский храм, похожий по архитектуре на армянские церкви.


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На Фонтане скоро запоет Муэдзин?

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