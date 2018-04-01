На Фонтане скоро запоет Муэдзин?

На Фонтане на улице Баштанной возле очередной высотной «Жемчужины» строят мечеть. Стенда с информацией о строительстве нет, но рабочие в один голос сообщают, что это именно мечеть. Судя по готовности на данный момент — это будет первая полноценная по архитектуре мечеть с башнями-минаретами, обращенная, к тому же, задней стеной прямо на Мекку, как требуют традиции.

Что примечательно, в ста метрах от мечети строится христианский храм, похожий по архитектуре на армянские церкви.