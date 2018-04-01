Возрождение рок-оперы

26 апреля в Одесском театре музыкальной комедии состоялось капитальное возобновление рок-оперы Евгения Лапейко «Ромео и Джульетты», которая была поставлена впервые 7 мая 2002 года. В обновленной версии роль Джульетты исполнила молодая певица Анна Белецкая, а роль Ромео исполнил Владислав Яцентюк.

Как объяснил режиссер-постановщик и хореограф рок-оперы Георгий Ковтун необходимость в капитальном возобновлении была в том, что поменялась молодежь. И создателям спектакля пришлось подстроиться под ее темп мысли. Поэтому постановка стала динамичнее. Теперь сцены и декорации сменяются без обычных пауз.