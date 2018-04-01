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  • Просмотров: 120
  • Дата: Вчера, 20:48
Вчера, 20:48

Возрождение рок-оперы

Категория: Фоторепортаж


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Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
Возрождение рок-оперы
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26 апреля в Одесском театре музыкальной комедии состоялось капитальное возобновление рок-оперы Евгения Лапейко «Ромео и Джульетты», которая была поставлена впервые 7 мая 2002 года. В обновленной версии роль Джульетты исполнила молодая певица Анна Белецкая, а роль Ромео исполнил Владислав Яцентюк.                              

Как объяснил режиссер-постановщик и хореограф рок-оперы Георгий Ковтун необходимость в капитальном возобновлении была в том, что поменялась молодежь. И создателям спектакля пришлось подстроиться под ее темп мысли. Поэтому постановка стала динамичнее. Теперь сцены и декорации сменяются без обычных пауз.


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Возрождение рок-оперы

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