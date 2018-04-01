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  • Дата: Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49

В Одессе отметили 100-летие флота Украины

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
В Одессе отметили 100-летие флота Украины
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Сегодня в Украине отмечают столетний юбилей военно-морского флота. 29 апреля 1918 года стоявшие в Севастополе корабли Черноморского флота, большинство членов экипажей которых состояли из этнических украинцев, подняли украинские флаги. Приказ об этом отдал комфлота адмирал Михаил Саблин, объявивший флот с береговой инфраструктурой собственностью Украинской Народной Республики.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея прошли сегодня в 14 городах Украины: в Киеве, Львове, Черновцах, Николаеве, на админгранице с Крымом, в Черкассах (в Холодном Яру), Сокале, Геническе, на Говерле и, конечно же, в Одессе.

С утра над Одессой пролетели вертолеты с государственным и военно-морским флагами, а на головной базе флота, в Практической гавани, прошло праздничное собрание.

На флагманском фрегате «Гетман Сагайдачный» торжественно подняли флаг ВМСУ и продемонстрировали оригинальный флаг морского министра Украинской Державы, который был сохранен его старшим адъютантом лейтенантом Святославом Шрамченко. Реликвия с 1958 года находилась в коллекции украинского национального музея в Чикаго, а сегодня на время вернулась в Украину.

Кроме того, во время торжеств командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко осуществил специальное гашение почтовой марки, выпущенной к юбилею.


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В Одессе отметили 100-летие флота Украины

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