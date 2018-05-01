День джаза в Одессе

Международный день джаза отмечаемый по решению ЮНЕСКО 30 апреля в нашем городе отметили удивительным синтезом музыки в программе «Джаз и Классика» в 3 х-часовом концерте на сцене Большого зала одесской филармонии в котором приняли участие 65 музыкантов. Выдающиеся мастера академической и джазовой музыки нашего города и приглашенные из-за рубежа гости — симфонический оркестр и биг-бенд, хор, солисты, струнный квартет и джазовое трио — выступили в жанрах концерта, мессы и камерной музыки.