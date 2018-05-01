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  • Дата: Сегодня, 13:33
Сегодня, 13:33

День джаза в Одессе

Категория: Фоторепортаж


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День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
День джаза в Одессе
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Международный день джаза отмечаемый по решению ЮНЕСКО 30 апреля в нашем городе отметили удивительным синтезом музыки в программе «Джаз и Классика» в 3 х-часовом концерте на сцене Большого зала одесской филармонии в котором приняли участие 65 музыкантов. Выдающиеся мастера академической и джазовой музыки нашего города и приглашенные из-за рубежа гости — симфонический оркестр и биг-бенд, хор, солисты, струнный квартет и джазовое трио — выступили в жанрах концерта, мессы и камерной музыки.


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День джаза в Одессе

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