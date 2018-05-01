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  • Просмотров: 31
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии

Категория: Фоторепортаж


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Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии
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Жарким майским днем после занятий  активисты университета, члены профкома и студенческого совета, всего, более сорока ребят, активно участвующих в жизни вуза, отправились в большом комфортабельном автобусе в биопарк, уникальный заповедник живой природы.

15 июня ему исполнится два года. За это время благоустроенная обширная территория парка стала более зеленой и тенистой, обзаведясь значительным числом зеленых насаждений. Пополнилось и число обитателей биопарка. А главное – когда биопарку исполнился один год, здесь появилось единственное в Украине сафари.


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Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии

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