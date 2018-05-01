Единственное в Украине сафари глазами студентов Юракадемии

Жарким майским днем после занятий активисты университета, члены профкома и студенческого совета, всего, более сорока ребят, активно участвующих в жизни вуза, отправились в большом комфортабельном автобусе в биопарк, уникальный заповедник живой природы.

15 июня ему исполнится два года. За это время благоустроенная обширная территория парка стала более зеленой и тенистой, обзаведясь значительным числом зеленых насаждений. Пополнилось и число обитателей биопарка. А главное – когда биопарку исполнился один год, здесь появилось единственное в Украине сафари.