«Всемирный клуб одесситов» вручил награды

Во «Всемирном клубе одесситов» состоялась торжественная церемония вручения наград, учрежденных клубом в 2016 году. Награды вручаются в двух номинация «Личность года» и «Событие года». По решению президентского совета клуба во главе с Михаилом Жванецки победителем в номинации «Личность года - 2017» признан дирижёр Камерного оркестра Одесской филармонии, заслуженный артист Украины Игорь Шаврук.

В послужном списке Игоря Шаврука работа с симфоническим оркестром Национального балета в Лондоне, должность главного дирижёра «Москоу Сити балета», дирижёрство оркестрами Будапештской оперы, оркестром радио Ирландии, оркестром оперы Брно, оркестрами в Великобритании и Бразилии.

А «Событием года — 2017» по мнению ВКО стал ремонт ожогового отделения КУ «Одесский областной клинический медицинский центр», проведённый с помощью благотворительного фонда «Корпорация монстров». Решение о проведении ремонта в областном ожоговом отделении было принято в сентябре 2017 года. До этого ремонт проводился за счет сотрудников учреждения.

Церемонию вручения призов победителям провел лично президент «Всемирного клуба одесситов» Михаил Жванецкий. Он вручил лауреатам дипломы и знаки победителей, статуэтки придуманные и изготовленные известным одесским Михаилом Ревой дирижеру Игорю Шавруку и руководителю фонда «Корпорация монстров» Екатерине Ножевниковой. А директор ВКО Елена Павлова вручил лауреатам книгу Евгения Голубенко «Одесский декамерон».