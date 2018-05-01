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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

«Всемирный клуб одесситов» вручил награды

Категория: Фоторепортаж


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«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
«Всемирный клуб одесситов» вручил награды
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Во «Всемирном клубе одесситов» состоялась торжественная церемония вручения наград, учрежденных клубом в 2016 году. Награды вручаются в двух номинация «Личность года» и «Событие года». По решению президентского совета клуба во главе с Михаилом Жванецки победителем в номинации «Личность года - 2017» признан дирижёр Камерного оркестра Одесской филармонии, заслуженный артист Украины Игорь Шаврук.               

В послужном списке Игоря Шаврука работа с симфоническим оркестром Национального балета в Лондоне, должность главного дирижёра «Москоу Сити балета», дирижёрство оркестрами Будапештской оперы, оркестром радио Ирландии, оркестром оперы Брно, оркестрами в Великобритании и Бразилии.                    

А «Событием года — 2017» по мнению ВКО стал ремонт ожогового отделения КУ «Одесский областной клинический медицинский центр», проведённый с помощью благотворительного фонда «Корпорация монстров». Решение о проведении ремонта в областном ожоговом отделении было принято в сентябре 2017 года. До этого ремонт проводился за счет сотрудников учреждения.

Церемонию вручения призов победителям провел лично президент «Всемирного клуба одесситов» Михаил Жванецкий. Он вручил лауреатам дипломы и знаки победителей, статуэтки придуманные и изготовленные известным одесским Михаилом Ревой дирижеру Игорю Шавруку и руководителю фонда «Корпорация монстров» Екатерине Ножевниковой. А директор ВКО Елена Павлова вручил лауреатам книгу Евгения Голубенко «Одесский декамерон».


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«Всемирный клуб одесситов» вручил награды

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