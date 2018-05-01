Можно посмотреть как новый водовод подключают

На улице Толбухина продолжаются работы по подключению нового водопровода, который стал причиной масштабного отключения воды в Одессе и пригороде. Приступить к работе сразу после отключения воды утром 10 мая было невозможно — пришлось ждать, пока вся воды выйдет из системы.

На данный момент на улице Толбухина работают две бригады: одна на пересечении с улицей Петрашевского, вторая — на углу Глинки. По словам рабочих, там уже проложен пластиковый трубопровод, а их сегодняшнее задание — переключить поток воды из действующего чугунного водопровода в новый. Тем временем ажиотажа возле бюветных комплексов и цистерн с технической водой пока нет. Тем не менее, на бюветах уже повесили объявления об ограничениях — в одни руки можно брать не более 20 литров воды.

Напомним, в зону отключения попадают не только жилые дома, но и больницы, школы, садики. В связи с этим в городских поликлиниках будут работать только дежурные врачи. В школах – дежурные группы. Водоканал обещает подвозить воду в цистернах. Возобновить подачу воды планируют в полдень 11 мая.