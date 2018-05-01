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  • Просмотров: 147
  • Дата: Вчера, 22:00
Вчера, 22:00

Можно посмотреть как новый водовод подключают

Категория: Фоторепортаж


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Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают
Можно посмотреть как новый водовод подключают

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На улице Толбухина продолжаются работы по подключению нового водопровода, который стал причиной масштабного отключения воды в Одессе и пригороде. Приступить к работе сразу после отключения воды утром 10 мая было невозможно — пришлось ждать, пока вся воды выйдет из системы.

На данный момент на улице Толбухина работают две бригады: одна на пересечении с улицей Петрашевского, вторая — на углу Глинки. По словам рабочих, там уже проложен пластиковый трубопровод, а их сегодняшнее задание — переключить поток воды из действующего чугунного водопровода в новый. Тем временем ажиотажа возле бюветных комплексов и цистерн с технической водой пока нет. Тем не менее, на бюветах уже повесили объявления об ограничениях — в одни руки можно брать не более 20 литров воды.

Напомним, в зону отключения попадают не только жилые дома, но и больницы, школы, садики. В связи с этим в городских поликлиниках будут работать только дежурные врачи. В школах – дежурные группы. Водоканал обещает подвозить воду в цистернах. Возобновить подачу воды планируют в полдень 11 мая.


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Можно посмотреть как новый водовод подключают

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