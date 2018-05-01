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  • Просмотров: 168
  • Дата: Вчера, 19:38
Вчера, 19:38

В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты

Категория: Фоторепортаж


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В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты
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В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты, которые проходят при поддержке почетного гражданина Одессы и области,  народного депутата Украины Сергея Кивалова. Участниками концерта стали наиболее талантливые  студенты Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета, которые занимаются в Центре культуры. Эти молодые люди приехали к нам учиться из разных уголков страны, их всех объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.


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В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты

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