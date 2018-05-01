В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты, которые проходят при поддержке почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Участниками концерта стали наиболее талантливые студенты Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета, которые занимаются в Центре культуры. Эти молодые люди приехали к нам учиться из разных уголков страны, их всех объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.