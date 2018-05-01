Фестиваль «Акация Фест» два дня будет звучать в Одессе

В течение выходных, 12-13 мая, на площади перед зданием Одесского академического театра музкомедии им. Михаила Водяного состоятся различные мероприятия. Фестиваль «Акация Фест» посвящен легендарной оперетте Исаака Дунаевского «Белая акация» и 60-летию премьеры фильма «Белая акация».

Во время фестиваля будет проведена торжественная церемония создания памятных плит с отпечатками рук известных артистов театра. Также гостей праздника ждут встреча с исполнителями главных ролей фильма «Белая акация» и ретроспективный показ кинокартины, спектакль на открытой площадке, выступление детских хореографических и вокальных коллективов, духовых оркестров, концерт одесситов-участников украинского вокально-телевизионного шоу «Голос страны», открытие выставок, посвященных Одессе и театру, мастер-классы, экскурсии и Фаер-шоу.