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  • Дата: Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25

Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе

Категория: Фоторепортаж


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Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе
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Боевая машина пехоты и танк, крупнокалиберный миномет и зенитная установка, а также известная на весь мир реактивная артиллерийская установка «Катюша» – сегодня они временно закрыты для просмотра посетителями Военно-исторического музея Дома офицеров. А, дело в том, что на музейном смотровой площадке военной техники покрасили экспонаты. Члены общественного объединения «Ассоциация моряков-подводников им. А.И. Маринеско» в очередной раз решили за собственные средства отреставрировать и покрасить музейные экспонаты.

Для того, чтобы избежать процесса выгорания на солнце вся техника красится в специально подобранный темно-зеленый цвет, колеса артиллерийских орудий и автомобилей – в белый. Чтобы было чисто и красиво гусеницы бронированной техники пульверизатором прокрашивались в черный цвет.


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Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе

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