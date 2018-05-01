Экспонаты музея подверглись «ненаучной» работе

Боевая машина пехоты и танк, крупнокалиберный миномет и зенитная установка, а также известная на весь мир реактивная артиллерийская установка «Катюша» – сегодня они временно закрыты для просмотра посетителями Военно-исторического музея Дома офицеров. А, дело в том, что на музейном смотровой площадке военной техники покрасили экспонаты. Члены общественного объединения «Ассоциация моряков-подводников им. А.И. Маринеско» в очередной раз решили за собственные средства отреставрировать и покрасить музейные экспонаты.

Для того, чтобы избежать процесса выгорания на солнце вся техника красится в специально подобранный темно-зеленый цвет, колеса артиллерийских орудий и автомобилей – в белый. Чтобы было чисто и красиво гусеницы бронированной техники пульверизатором прокрашивались в черный цвет.