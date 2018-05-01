Аэропорт - воздушная гавань Одессы

Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 аэропортов Украины по количеству пассажиров. За 2017 обслужено более 1,23 млн пассажиров, что на 18,3% превысило показатель за предыдущий год.

Этому способствовало введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта, а также открытием новых направлений в Анкару, Каунас и Ригу. Кроме того, одесский аэропорт начал сотрудничество с тремя новыми авиаперевозчиками: airBaltic (Латвия), Sun d'Or (Израиль, дочерняя компания El Al Israel Airlines) и Pegasus Airlines (Турция).