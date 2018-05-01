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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Тайна старого хронометра

Категория: Фоторепортаж


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Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
Тайна старого хронометра
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В Одесской киностудии, которая в эти майские дни празднует свое 99-летие, с успехом прошел премьерный показ фильма одесского режиссера Игоря Козлова-Петровского «Тайна старого хронометра», рассказывающего удивительную историю об изобретателе Иосифа Тимченко, замечательное открытие которого (кстати, состоявшееся именно в нашем городе!) проложило дорогу мировому кинематографу.

Это детективная история, в которой переплелось прошлое, настоящее и будущее и в которой можно будет снова увидеть и самого Иосифа Тимченко, и великую Веру Холодную. В съемках принимали участие актеры практически всех театров Одессы, ну разве что за исключением кукольного.

День рождения Одесской киностудии будет отмечаться целую неделю. Кроме премьеры фильма, в ее павильонах можно будет ознакомиться с удивительными артефактами, которые покажутся многим до боли знакомыми. Ведь все эти вещи участвовали в съемках многих и многих фильмов, которые снимались в Одессе.

Витрина Одесской киностудии в эти дни оформлена кадрами из кинофильма «Приключения Электроника». Кроме того, на нашей фабрике грез будет открыт Музей съемочно-осветительной техники имени Иосифа Тимченко.

Съемки фильма длились полгода, стала большим событием для города, который бережно хранит свою историю. Потому и премьера собрала многих почитателей и истории одесского кино, да и обычных одесситов, которые гордятся тем, что мировой кинематограф, по сути, берет начало с гениального изобретения Иосифа Тимченко.


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Тайна старого хронометра

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