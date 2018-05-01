В Одесской киностудии, которая в эти майские дни празднует свое 99-летие, с успехом прошел премьерный показ фильма одесского режиссера Игоря Козлова-Петровского «Тайна старого хронометра», рассказывающего удивительную историю об изобретателе Иосифа Тимченко, замечательное открытие которого (кстати, состоявшееся именно в нашем городе!) проложило дорогу мировому кинематографу.

Это детективная история, в которой переплелось прошлое, настоящее и будущее и в которой можно будет снова увидеть и самого Иосифа Тимченко, и великую Веру Холодную. В съемках принимали участие актеры практически всех театров Одессы, ну разве что за исключением кукольного.

День рождения Одесской киностудии будет отмечаться целую неделю. Кроме премьеры фильма, в ее павильонах можно будет ознакомиться с удивительными артефактами, которые покажутся многим до боли знакомыми. Ведь все эти вещи участвовали в съемках многих и многих фильмов, которые снимались в Одессе.

Витрина Одесской киностудии в эти дни оформлена кадрами из кинофильма «Приключения Электроника». Кроме того, на нашей фабрике грез будет открыт Музей съемочно-осветительной техники имени Иосифа Тимченко.

Съемки фильма длились полгода, стала большим событием для города, который бережно хранит свою историю. Потому и премьера собрала многих почитателей и истории одесского кино, да и обычных одесситов, которые гордятся тем, что мировой кинематограф, по сути, берет начало с гениального изобретения Иосифа Тимченко.