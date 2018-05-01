В Одессу пришла Европа

«Сегодня Одесса на один день превратится в карту Европы. Стоит напомнить, что в Одесском регионе проживает 130 национальностей – и эти данные говорят сами за себя. «Единство в многообразии» — это лозунг Европейского союза. И этот лозунг как никогда подходит к нашему городу», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов

В рамках празднования дня Европы пройдут различные мероприятия. В частности, на Театральной площади, возле фонтана, состоится выступление национального филармонического оркестра, который исполнит произведения И. Штрауса, а на площади у Приморской администрации будет звучать музыка И. Кальмана и Ф. Легара в исполнении оркестра Одесского театра музыкальной комедии. Также будут проходить выставки художественных работ, литературно-музыкальные чтения и концертные программы.