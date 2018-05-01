Когда свозь крышу - солнце

Когда зимой на остановках общественного транспорта устанавливали остановочные комплексы — красивые, современные, стеклянные, антивандальные, одесситы не могли нарадоваться. Но, вот, на подходе лето. Еще не наступила настоящая одесская жара, а стоять на такой остановке — занятие не самое приятное. Дело в том, что крыша у нее, черт побери, прозрачная. И если рядом не растет спасительное дерево, солнечные лучи, проходя сквозь крышу, фокусируются аккурат на макушках будущих пассажиров.