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  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54

Когда свозь крышу - солнце

Категория: Фоторепортаж


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Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
Когда свозь крышу - солнце
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Когда зимой на остановках общественного транспорта устанавливали остановочные комплексы — красивые, современные, стеклянные, антивандальные, одесситы не могли нарадоваться. Но, вот, на подходе лето. Еще не наступила настоящая одесская жара, а стоять на такой остановке — занятие не самое приятное. Дело в том, что крыша у нее, черт побери, прозрачная. И если рядом не растет спасительное дерево, солнечные лучи, проходя сквозь крышу, фокусируются аккурат на макушках будущих пассажиров.


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Когда свозь крышу - солнце

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