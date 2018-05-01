Живность возвращается в чистую воду

Работы по масштабной очистке от ила и мусора самого большого из четырех прудов в парке Победы завершены. Водоем начали заполнять водой.

Всю фауну (лебедей, уток, черепах и рыб), обитающую в нем, временно отселили в соседние пруды. После очистки пруда были выполнены работы по восстановлению местами утраченной герметичности и покраске водоема. Также были отремонтированы и выкрашены домики для лебедей.

Кроме того, в данном пруду расположены два фонтана, находящиеся в нерабочем состоянии, один — уже очень долгое время. В ходе проведения ремонтных работ было решено восстановить эти фонтаны, чтобы они вновь украсили пруды, радуя одесситов и гостей города. Эти работы завершаются: восстанавливаются система аэрации и оборотная система прудов (фильтрация воды в прудах). Также выполняются работы по замене форсунок и установке подсветки на данном фонтане.

В начале января 2018 года был реализован проект Общественного бюджета-2017 «Световое шоу «Сказочный пруд» — по периметру пруда установили светомузыкальное освещение «Мировое шоу». Сейчас, после завершения всех работ, на водной глади пруда будут установлены еще и надводные светящиеся декорации – 120 водяных лилий.