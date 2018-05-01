Одесские парки, скверы, бульвары...

В Одессе в течение последних двух лет заметно улучшилась работа по уходу за зелеными насаждениями.

На балансе «Горзелентреста» находится 13 парков, 78 скверов, семь бульваров, 125 зон общего пользования.

«Горзелентрест» за указанный период регулярно проводил покос травы, формирование клумб, уборку зеленой зоны парков и скверов, ликвидацию сухостоя, омоложение, посадку деревьев и кустарников, посев газонов.

Впервые в истории города начали высаживать крупномеры – деревья, которым более 15 лет. У них закрытая корневая система, что повышает приживаемость.

Также проведены реконструкция и озеленение Стамбульского парка, парка Победы и парка Шевченко. На очереди – Греческий и Преображенский парки.

«Работа «Зелентреста» качественно изменилась. Мы видим, что парки и скверы стали современными и красивыми зелеными зонами. Раньше это были просто территории, на которых что-то росло», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.