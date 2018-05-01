Сто без года

23 мая Одесская киностудия им. Довженко празднует свое 99-летие.

В честь этого события для гостей киностудии открыл свои двери музей, а также организовали выставку ретро-машин, которые «играли» в различных кинофильмах.

Все машины принадлежат одесскому коллекционеру Сергею Сидоренко. По его словам, в этих авто снимались такие актеры, как Мария Шукшина, Лариса Удовиченко, Артур Ваха и Ольга Ломоносова.

«Сегодня мы празднуем 99-летие, это важная дата не только для нас. Мы празднуем День рождения одесского кинематографа, этот праздник относится ко всем одесситам и ко всем, кто любит кино», — отметил директор Одесской киностудии Андрей Осипов.