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  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 20:11
Сегодня, 20:11

Сто без года

Категория: Фоторепортаж


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Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
Сто без года
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23 мая Одесская киностудия им. Довженко празднует свое 99-летие.

В честь этого события для гостей киностудии открыл свои двери музей, а также организовали выставку ретро-машин, которые «играли» в различных кинофильмах.

Все машины принадлежат одесскому коллекционеру Сергею Сидоренко. По его словам, в этих авто снимались такие актеры, как Мария Шукшина, Лариса Удовиченко, Артур Ваха и Ольга Ломоносова.

«Сегодня мы празднуем 99-летие, это важная дата не только для нас. Мы празднуем День рождения одесского кинематографа, этот праздник относится ко всем одесситам и ко всем, кто любит кино», — отметил директор Одесской киностудии Андрей Осипов.


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Сто без года

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