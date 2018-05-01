Сегодня медики бегали и поднимали тяжести

Областная Спартакиада среди работников здравоохранения Одесской области состоялась в Одессе. Медики соревновались в беге, гиревом спорте, по шахматам, шашкам и дартсу, — сообщает департамент информации Одесского городского совета.

В Спартакиаде приняли участие около 200 медицинских работников в составе 20 команд.

Состязания проводились на стадионе «Динамо». Медики соревновались в эстафетном беге 4х100 метров, на спринтерской беговой дистанции 100 метров, также прошли состязания по гиревому спорту среди мужчин, по шашкам, шахматам и дартсу.

По мнению участников, Спартакиада дала огромный заряд бодрости и хорошего настроения для дальнейшей работы.