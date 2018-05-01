Футбольные студенческие команды сразились в финале чемпионата на Кубок президента Одесской Юракадемии

За границей уже на протяжении нескольких десятилетий активно развивается студенческий спорт – например, в США в каждом университете есть собственная футбольная команда, регулярно проводятся межуниверситетские соревнования по футболу, а также по другим популярным видам спорта. Таким тенденциям развития молодёжного спорта следует и Национальный университет «Одесская юридическая академия». На базе спортивно-оздоровительного комплекса вуза ежегодно проводится общеуниверситетское соревнование - чемпионат по футболу на Кубок президента университета.