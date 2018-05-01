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  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30

Азербайджан в Одессе

Категория: Фоторепортаж


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Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
Азербайджан в Одессе
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25 мая 2018 года в Городском саду Одессы прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

Гостям представили праздничную программу: театрализованные действия, угощение блюдами национальной азербайджанской кухни, праздничный концерт, массовые гуляния.

На сцене Ротонды выступили: народный профессиональный ансамбль «Азербайджан», народный артист Украины Гурбан Аббасов, певица и актриса Наталия Кудряшова.

Кроме того, в концерте приняли участие Муниципальный театр духовой музыки им. А. Салика и творческие коллективы национально-культурных обществ Одессы.

Мероприятие проводилось с целью содействия единению и солидарности азербайджанцев с народами мира, сохранения национально-духовных ценностей, дальнейшего развития культуры, традиций и обычаев.


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Азербайджан в Одессе

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