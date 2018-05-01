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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Чья хата с краю?

Категория: Фоторепортаж


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Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
Чья хата с краю?
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Одесский облсовет просит губернатора убрать «хату бракосочетаний», которую поставил Саакашвили.

Обращение по поводу «хаты бракосочетаний» вызвало живую реакцию у депутатов и главы Одесского облсовета. «Я так понимаю, что это секрет Полишинеля, кто это построил и за какие средства», — прокомментировал обращение Адзеленко Анатолий Урбанский.

В «хате бракосочетаний», установленной по инициативе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, можно было заключить экспресс-брак. Домик для срочной росписи, стилизованный под украинскую хату, открыли 1 августа 2016 года. Осенью того же года «хату бракосочетаний» закрыли вслед за Центром обслуживания граждан.


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Чья хата с краю?

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