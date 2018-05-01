Чья хата с краю?

Одесский облсовет просит губернатора убрать «хату бракосочетаний», которую поставил Саакашвили.

Обращение по поводу «хаты бракосочетаний» вызвало живую реакцию у депутатов и главы Одесского облсовета. «Я так понимаю, что это секрет Полишинеля, кто это построил и за какие средства», — прокомментировал обращение Адзеленко Анатолий Урбанский.

В «хате бракосочетаний», установленной по инициативе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, можно было заключить экспресс-брак. Домик для срочной росписи, стилизованный под украинскую хату, открыли 1 августа 2016 года. Осенью того же года «хату бракосочетаний» закрыли вслед за Центром обслуживания граждан.