Это будет самый красивый парк в Одессе

Открытие Греческого парка состоится 2 сентября. Одесситы с большим нетерпением ждут открытия парка.

Этот проект по благоустройству парка вынашивался очень давно, и, наконец, смогли приступить к его реализации. Ко Дню города планируется завершить основные работы в главной части парка. Предусмотрена прогулочная часть, лестницы и лифт, который будет первым в истории Одессы. Ведь к Греческому парку в отличие от Стамбульского пологового спуска нет. Проблематично для женщин с колясками, пожилых людей, особенно для людей с инвалидностью туда спуститься. Поэтому было принято решение сделать лифт – об этом просили наших греческих партнеров – чтобы они его предусмотрели. Вообще все пожелания были учтены, и этот парк будет очень красивым и одним из лучших в Одессе.