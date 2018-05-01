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  • Просмотров: 626
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Это будет самый красивый парк в Одессе

Категория: Фоторепортаж


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Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
Это будет самый красивый парк в Одессе
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Открытие Греческого парка состоится 2 сентября. Одесситы с большим нетерпением ждут открытия парка.

Этот проект по благоустройству парка вынашивался очень давно, и, наконец, смогли приступить к его реализации. Ко Дню города планируется завершить основные работы в главной части парка. Предусмотрена прогулочная часть, лестницы и лифт, который будет первым в истории Одессы. Ведь к Греческому парку в отличие от Стамбульского пологового спуска нет. Проблематично для женщин с колясками, пожилых людей, особенно для людей с инвалидностью туда спуститься. Поэтому было принято решение сделать лифт – об этом просили наших греческих партнеров – чтобы они его предусмотрели. Вообще все пожелания были учтены, и этот парк будет очень красивым и одним из лучших в Одессе.


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Это будет самый красивый парк в Одессе

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