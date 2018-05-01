 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00

Возобновили реставрацию бельведера

Категория: Фоторепортаж


prev

Возобновили реставрацию бельведера
Возобновили реставрацию бельведера
Возобновили реставрацию бельведера
Возобновили реставрацию бельведера
Возобновили реставрацию бельведера
Возобновили реставрацию бельведера
Возобновили реставрацию бельведера
next

Воронцовская колоннада (она же ротонда или бельведер) является продолжением комплекса городской усадьбы Воронцова, его составной частью и стоит на самом обрыве холма. Уже в начале работ реставраторы узнали много нового об одной из самых знаменитых достопримечательностей города.

В ходе реставрации планируется восстановить ее первоначальные габариты и вид. Реставраторы обнаружили, что под фундаментом колоннады располагается большое помещение с такими необычными находками, как надгробные плиты старого еврейского кладбища и заржавевшие артснаряды времён Первой мировой войны. Это помещение - грот, одна из составляющих частей очень красивого в прошлом, многоярусного, искусно сокрытого от посторонних глаз террасами, обвитыми густым плющём, парка частной усадьбы знаменитого генерал-губернатора князя Михаила Воронцова.

В 2017 году в рамках проводимых работ были произведены земляные работы, а также работы по очистке памятника от старой штукатурки, устройству защитных сооружений, устройству нового основания под всё сооружение. На эти работы из бюджета города было выделено около 5 млн. грн. Работы должны быть завершены до конца 2018 года.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Возобновили реставрацию бельведера

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 