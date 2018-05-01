Возобновили реставрацию бельведера

Воронцовская колоннада (она же ротонда или бельведер) является продолжением комплекса городской усадьбы Воронцова, его составной частью и стоит на самом обрыве холма. Уже в начале работ реставраторы узнали много нового об одной из самых знаменитых достопримечательностей города.

В ходе реставрации планируется восстановить ее первоначальные габариты и вид. Реставраторы обнаружили, что под фундаментом колоннады располагается большое помещение с такими необычными находками, как надгробные плиты старого еврейского кладбища и заржавевшие артснаряды времён Первой мировой войны. Это помещение - грот, одна из составляющих частей очень красивого в прошлом, многоярусного, искусно сокрытого от посторонних глаз террасами, обвитыми густым плющём, парка частной усадьбы знаменитого генерал-губернатора князя Михаила Воронцова.

В 2017 году в рамках проводимых работ были произведены земляные работы, а также работы по очистке памятника от старой штукатурки, устройству защитных сооружений, устройству нового основания под всё сооружение. На эти работы из бюджета города было выделено около 5 млн. грн. Работы должны быть завершены до конца 2018 года.