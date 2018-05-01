Торговый центр вместо оперного

30 мая в Одессе прошла акция в защиту архитектурных ценностей. Как объяснил один из организаторов акции одесский историк Александр Бабич: «Поскольку Одесса и так уничтожается всё более нарастающими темпами, и сделать с этим всё равно ничего не получается, остаётся только максимально ускорить этот процесс. Чтоб не мучилась... Конечно это смех сквозь слезы, но хочется верить, что хоть таким способом мы сможем привлечь внимание жителей города и властей, к той безумной застройке всевозможными высотками центра Одессы, которые уничтожают ее неповторимый вид».