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Сегодня, 15:00

Вечером легко можно попасть в сказку

Категория: Фоторепортаж


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Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
Вечером легко можно попасть в сказку
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Вчера, после того как коммунальщики почистили от ила и мусора последний в самом большом из четырех прудов в парке «Победы» — запустили фонтан. Он долгое время простаивал в нерабочем состоянии, теперь он вновь украсил парк и радует одесситов и гостей города.

В пруд вернулись черепахи, рыбы, лебеди и утки, которых на время работ отселяли в соседние водоемы. Коммунальщики возобновили нормальное движение воды в каскаде, теперь пруды можно наполнять из одного источника (сверху вниз). До этого это делали отдельно в каждом водоеме.

В январе этого года по периметру водоема установили светомузыкальное освещение – 275 фонарей.


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Вечером легко можно попасть в сказку

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