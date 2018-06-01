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  • Дата: Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40

Лаокоон с сыновьями может жить спокойно

Категория: Фоторепортаж


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Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
Лаокоон с сыновьями может жить спокойно
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Одесской скульптуре «Лаокоон и сыновья» восстановили поломанную вандалами руку. Новую руку пришлось изготовить из композитных материалов, стилизованных под мрамор. Напомним, что сама скульптура является копией знаменитой греческой скульптуры, созданной в 1870 году для одесского градоначальника Маразли из каррарского мрамора.

Чтобы сохранить остальные части скульптуры из хрупкого мрамора от воздействий вандалов, в мэрии решили убрать дорожку к скульптуре, а между скульптурой и тротуаром высадить розы. Возможно, что не помешало бы еще и метровую ограду установить вокруг скульптуры, так как обойти розарий не составляет особого труда.


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Лаокоон с сыновьями может жить спокойно

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