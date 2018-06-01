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  • Просмотров: 304
  • Дата: Вчера, 23:30
Вчера, 23:30

Как же выглядит двор Дворца моряков?

Категория: Фоторепортаж


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Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
Как же выглядит двор Дворца моряков?
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На заседании координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия при исполкоме Одесского горсовета идут «архитектурно-градостроительные» споры. Основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о целесообразности и законности строительства элитной гостиницы «Radisson Blu» на Приморском бульваре, 9.

По задумке инвестора, отельный комплекс будет состоять из фасадной части здания дворца Шидловского и 7-этажной пристройки, находящейся за ним. Эту пристройку, которая изменит привычный историко-архитектурный «горизонт» Приморского бульвара, хотят возвести путем «реконструкции» уходящих в глубь двора правого и левого крыла здания. Проектировщики утверждают: лишь фасадная часть дворца является памятником архитектуры национального значения, а его флигели – не аутентичны.

Противники такого подхода уверяют, что внутренние флигели – неотъемлемая часть П-образного дворца Шидловского.

На заседании координационного совета присутствовали как представители заказчика проекта, компании «Мега комфорт девелопмент», так и представители сразу нескольких проектных организаций. Они рассказали собравшимся, что детально изучили историю здания, возведенного в 1830 году по проекту Франца Боффо, историю «наслоений» его перестроек и реконструкций. В итоге, уверяют проектанты, стало понятно, что лишь фасадную часть можно считать аутентичной.

В подтверждение своих слов они продемонстрировали письмо из министерства культуры Украины. В нем эксперты этого министерства рекомендуют внести в реестр памятников архитектуры только фасадную часть дворца Шидловского.


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Как же выглядит двор Дворца моряков?

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