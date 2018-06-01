Как же выглядит двор Дворца моряков?

На заседании координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия при исполкоме Одесского горсовета идут «архитектурно-градостроительные» споры. Основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о целесообразности и законности строительства элитной гостиницы «Radisson Blu» на Приморском бульваре, 9.

По задумке инвестора, отельный комплекс будет состоять из фасадной части здания дворца Шидловского и 7-этажной пристройки, находящейся за ним. Эту пристройку, которая изменит привычный историко-архитектурный «горизонт» Приморского бульвара, хотят возвести путем «реконструкции» уходящих в глубь двора правого и левого крыла здания. Проектировщики утверждают: лишь фасадная часть дворца является памятником архитектуры национального значения, а его флигели – не аутентичны.

Противники такого подхода уверяют, что внутренние флигели – неотъемлемая часть П-образного дворца Шидловского.

На заседании координационного совета присутствовали как представители заказчика проекта, компании «Мега комфорт девелопмент», так и представители сразу нескольких проектных организаций. Они рассказали собравшимся, что детально изучили историю здания, возведенного в 1830 году по проекту Франца Боффо, историю «наслоений» его перестроек и реконструкций. В итоге, уверяют проектанты, стало понятно, что лишь фасадную часть можно считать аутентичной.

В подтверждение своих слов они продемонстрировали письмо из министерства культуры Украины. В нем эксперты этого министерства рекомендуют внести в реестр памятников архитектуры только фасадную часть дворца Шидловского.