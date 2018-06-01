Дом Григория Маразли будет как новый

В самом центре Одессы, на улице Пушкинской, 2, реставрируют дом Г. Маразли, построенный в 1835 году по проекту архитектора Ф.К. Боффо.

В календарном графике выполнения работ текущего года рабочие должны провести: ремонт балконов, очистить поверхности фасадов от лепного декора, покрасить фасады и деревянные окна, повесить водосточные трубы и отреставрировать архитектурно-лепной декор. В тех местах, где фрагменты декора же отпали, подрядчик должен произвести догипсовывание.