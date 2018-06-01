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  • Просмотров: 223
  • Дата: Вчера, 19:50
Вчера, 19:50

Дом Григория Маразли будет как новый

Категория: Фоторепортаж


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Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
Дом Григория Маразли будет как новый
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В самом центре Одессы, на улице Пушкинской, 2, реставрируют дом Г. Маразли, построенный в 1835 году по проекту архитектора Ф.К. Боффо.

В календарном графике выполнения работ текущего года рабочие должны провести: ремонт балконов, очистить поверхности фасадов от лепного декора, покрасить фасады и деревянные окна, повесить водосточные трубы и отреставрировать архитектурно-лепной декор. В тех местах, где фрагменты декора же отпали, подрядчик должен произвести догипсовывание.


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Дом Григория Маразли будет как новый

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