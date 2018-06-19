Будем ли мы еще читать «книжку»?

Прокуратура Одесской области намерена изгнать знаменитую «Книжку» с участка на Александровском проспекте (между Троицкой и Еврейской), который рынок занимает уже 13 лет.

Правоохранители утверждают, что 13 соток, на которых стоят торговые ряды, относятся к озелененной территории общего пользования (бульвару) и не предназначены для размещения рынка. При этом прокуратура ссылается на Генплан Одессы, план зонирования и другие нормативные акты.

А, еще говорят, что на рынке продают, как бы помягче сказать, не только книги...