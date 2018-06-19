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  • Просмотров: 139
  • Дата: Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50

Будем ли мы еще читать «книжку»?

Категория: Фоторепортаж


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Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
Будем ли мы еще читать «книжку»?
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Прокуратура Одесской области намерена изгнать знаменитую «Книжку» с участка на Александровском проспекте (между Троицкой и Еврейской), который рынок занимает уже 13 лет.

Правоохранители утверждают, что 13 соток, на которых стоят торговые ряды, относятся к озелененной территории общего пользования (бульвару) и не предназначены для размещения рынка. При этом прокуратура ссылается на Генплан Одессы, план зонирования и другие нормативные акты.

А, еще говорят, что на рынке продают, как бы помягче сказать, не только книги...


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Будем ли мы еще читать «книжку»?

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